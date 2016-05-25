Париж, 25 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Вопрос об освобождении бывшей украинкой военнослужащей Надежды Савченко, осужденной за пособничество в убийстве двух сотрудников СМИ в Донбассе, был решен 23 мая в ходе переговоров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина). Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил президент Франции Франсуа Олланд.

kremlin.ru Владимир Путин и Франсуа Олланд

«Президент Республики (Франсуа Олланд) приветствует обмен заключенными, который произошел сегодня (25 мая) в соответствии с обязательствами, принятыми в ходе телефонного разговора в «нормандском формате» 23 мая, — говорится в сообщении Елисейского дворца. — Это позволило, в частности, вернуть на территорию Украины пилота вертолета Надежду Савченко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая глава РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшей украинкой военнослужащей Надежды Савченко, которая была приговорена к 22 годам тюрьмы.

В этот же день в российскую столицу прилетел самолет с гражданами РФ Александром Александровым и Евгением Ерофеевым, которые ранее были осуждены на Украине.

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