Симферополь, 25 мая, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой дать полномочия местным властям по сносу незаконных строений в прибрежной зоне Крыма без решений суда. Об этом глава республики сообщил 25 мая журналистам в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

government.ru Дмитрий Медведев и Сергей Аксёнов

«Мы просим принять такое решение, чтобы разрешили особые процедуры на снос, без необходимости подавать в суд, и в судебном порядке всё это выяснять. На мой взгляд, необходимо делегировать эти полномочия советам на местах, которые чётко знают, какой объект законно выстроен на берегу, а какой нет. Спасибо Дмитрию Анатольевичу! Он услышал, понял, какая проблема стоит перед нами. И я лично считаю, что наша задача — один раз зачистить набережные во всех курортных посёлках и городах, сделать их доступными для всех без исключения», — сказал Аксёнов.

По его словам, он озвучил эту просьбу во время посещения Дмитрием Медведевым Санатория для детей «Южнобережный» в Алупке 24 мая.

Напомним, главврач санатория Ораз Хаджиев сообщил премьер-министру, что в украинские годы на территории учреждения была несанкционированно выделена земля, на которой возвели комплекс апартаментов «Испанская деревня». При этом сам комплекс находится на территории санатория и перекрывает детям, находящимся на оздоровительном отдыхе, доступ к пляжу.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал организовать специальную комиссию, которая разберётся в «законности оснований для выделения земли» под частную застройку на территории санатория.

Глава республики подчеркнул, что при разбирательствах о законности постройки того или иного объекта в прибрежной зоне будут учитывать мнение местных властей: «В этом процессе будет учтено мнение местного депутатского корпуса, местной администрации, общественных советов. Это не будет спонтанно под единую гребенку подведение всех предпринимателей, кто строил. Решения везде будут предприниматься индивидуальной комиссией», — пообещал Аксёнов.

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