«Савченко покажет Европе морду украинского нацизма»
Москва, 25 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Обмен и возможное грядущее освобождение Савченко вызовет не только бурную негативную реакцию в российском обществе, но и создаст серьезные проблемы для украинского политического класса. Такое мнение 25 мая высказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Несмотря на то, что Россия отступилась, и это приведет и уже привело к негативной реакции, всё же надо иметь в виду, что мы обменяли двух нужных нам людей на одного человека, который страдает серьезной неадекватностью и который, находясь на свободе на Украине, создаст серьезные проблемы как своему главному политическому патрону, Юлии Тимошенко, так и всему украинскому политикуму», — заявил Данилин.
«Если её пошлют ещё и представлять украинское государство в ПАСЕ, где она избрана депутатом, то и вся Европа увидит морду украинского нацизма», — добавил он.
Комментируя судьбу Савченко как медийной фигуры, политолог отметил, что «последние недели две мы в принципе о Савченко ничего не слышали. Ни как она кушает, ни что она делает. Сейчас мы её меняем и забудем о ней на всю дальнейшую жизнь. А вот люди, связанные с теми, кого она убивала, — не думаю, что они забудут и простят. Поэтому я не уверен, что у Савченко будет счастливая жизнь на Украине», — указал Данилин.
Напомним, что 25 мая в полдень самолет президента Украины с Надеждой Савченко вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону. Ее сопровождали пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко и заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.