Москва, 25 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Обмен и возможное грядущее освобождение Савченко вызовет не только бурную негативную реакцию в российском обществе, но и создаст серьезные проблемы для украинского политического класса. Такое мнение 25 мая высказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Савченко

«Несмотря на то, что Россия отступилась, и это приведет и уже привело к негативной реакции, всё же надо иметь в виду, что мы обменяли двух нужных нам людей на одного человека, который страдает серьезной неадекватностью и который, находясь на свободе на Украине, создаст серьезные проблемы как своему главному политическому патрону, Юлии Тимошенко, так и всему украинскому политикуму», — заявил Данилин.

«Если её пошлют ещё и представлять украинское государство в ПАСЕ, где она избрана депутатом, то и вся Европа увидит морду украинского нацизма», — добавил он.

Комментируя судьбу Савченко как медийной фигуры, политолог отметил, что «последние недели две мы в принципе о Савченко ничего не слышали. Ни как она кушает, ни что она делает. Сейчас мы её меняем и забудем о ней на всю дальнейшую жизнь. А вот люди, связанные с теми, кого она убивала, — не думаю, что они забудут и простят. Поэтому я не уверен, что у Савченко будет счастливая жизнь на Украине», — указал Данилин.

Напомним, что 25 мая в полдень самолет президента Украины с Надеждой Савченко вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону. Ее сопровождали пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко и заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.