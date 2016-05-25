Москва, 25 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий детям-инвалидам, а также сиротам сохранить на время подработки доплату к пенсии по потере кормильца, разработал депутат Госдумы Игорь Игошин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая. Законопроект направлен в правительство РФ на получение отзыва.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Автор обратил внимание на то, что сегодня ребенок, которому установлена пенсия по случаю потери кормильца, и нашедший, например, работу на лето, будет автоматически лишен социальной доплаты к пенсии. Причем, обеспокоен депутат, поскольку оплата труда у подростков невысокая, он может потерять даже больше, чем заработает.

«Данное правило приучает детей либо жить на пособия, либо устраиваться в теневом секторе. В любом из этих случаев государство продолжает выплачивать социальные доплаты. Выходит, к сколько-нибудь заметному снижению бюджетных расходов ныне существующая в законодательстве норма не ведет. Но зато она, фактически, лишает страну налогоплательщика. Причем, возможно — навсегда, поскольку соответствующие «навыки» прививаются с самого детства», — рассуждает Игошин.