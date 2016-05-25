Тбилиси, 25 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. «Единое национальное движение» решило объявить бойкот деятельности парламента Грузии и вернется в зал заседаний только после того, как будут наказаны все виновники инцидента, происшедшего 22 мая во время промежуточных выборов в селе Корцхели Зугдидского района.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Парламентский перерыв

Об этом депутаты от ЕНД известили своих коллег из парламентского большинства на заседании 25 мая и покинули зал, успев до этого сделать ряд обвиняющих правительство заявлений.

Так, Нугзар Циклаури назвал инцидент в Корцхели символом растоптанного и уничтоженного государства и подчеркнул, что накануне 25-летия независимости Грузии страна пожинает те плоды, которые совершенно не соответствуют идеалам грузинского народа. По его словам, правительство устроило в Корцхели настоящую бойню и с особой жестокостью расправилось с населением.

Зверинцем назвала парламент Грузии депутат Эка Херхеулидзе, которая также объявила законодательной деятельности бойкот и обвинила правительство в лоббировании «оккупантов» из-за недостаточно жесткой позиции относительно убийства, совершенного в селе Хурча. Инцидент в Корцхели она расценила как продолжение этой трагедии и заявила, что не собирается сидеть в одном зале с людьми, совершающими подобные зверства.

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После ряда резких заявлений члены ЕНД демонстративно покинули зал заседаний, а от имени партии общее заявление сделал депутат Серго Ратиани. По его мнению, вся Грузия видит, что у власти в стране находятся преступники, но само правительство этого не осознает.

«Вся Грузия видит, что преступники находятся у власти, а правительство осознать это не может. Правительство не осознает, что реальность изменилась, что народ отказывается голосовать за него на выборах, и правительство хочет отнять у народа этот выбор. Правительство не осознает, что за эти два года ничего не сделало для народа, и сейчас хочет совершить насилие над выбором народа», — заявил Ратиани и подчеркнул, что пока правительство не расследует инцидент в Корцхели, не установит заказчика и не накажет всех виновных, ЕНД в зал заседаний не войдет.

Напомним, что в селе Корцхели в ходе промежуточных выборов 22 мая произошло столкновение между лидерами ЕНД Гигой Бокерия и Никой Мелия, с одной стороны, и лицами, которые выдавали себя за сторонников «Грузинской мечты», с другой стороны.