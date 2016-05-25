Казань, 25 мая, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Испанский специалист Хави Грасия, который ранее тренировал «Малагу», будет получать в казанском «Рубине» около 3,5 млн евро в год. Об этом «Известиям» сообщил источник в российском клубе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Таким образом, 46-летний Грасия станет одним из самых высокооплачиваемых наставников в российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ).

Кроме того, российский клуб также возьмет на себя выплату неустойки за досрочный разрыв контракта испанского специалиста с «Малагой» на сумму в 1,5 млн евро.

«Испанец сейчас находится в Казани и улаживает последние детали своего контракта, — говорится в сообщении. — В ближайшее время клуб официально объявит о подписании долгосрочного соглашения с Грасия».

Ранее футбольный тренер Хави Грасия сообщил, что принял предложение футбольного клуба «Рубин» (Казань).

«Мой тренерский штаб и я приняли контрактное предложение на четыре сезона от казанского «Рубина», — сказал испанский специалист.

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