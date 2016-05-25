Прага, 25 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Генерал НАТО считает, что последние действия России на международной арене показывают, что ее лидеры «уважают только силу», передает Associated Press.

Кукрыниксы. НАТО: Советская военная угроза. 1979

Председатель Военного комитета блока Петр Павел заявил, что Кремль «рассматривает либеральный подход, демократический подход, дискуссии, компромиссы как слабость».

Генерал чешской армии в интервью Радио Свобода отметил, что до тех пор, пока Россия не изменит свою политику, НАТО «должен показать нашу решимость действовать в случае необходимости». США и союзники «хотят продемонстрировать, что мы готовы и хотим действовать, если мы должны», добавил Павел.

Говоря о «поведении» России, натовский генерал имеет ввиду воссоединение Крыма в 2014 году и якобы военную поддержку Донецкой и Луганской народных республик.