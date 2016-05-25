Генерал НАТО: «Россия уважает только силу»
Прага, 25 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Генерал НАТО считает, что последние действия России на международной арене показывают, что ее лидеры «уважают только силу», передает Associated Press.
Председатель Военного комитета блока Петр Павел заявил, что Кремль «рассматривает либеральный подход, демократический подход, дискуссии, компромиссы как слабость».
Генерал чешской армии в интервью Радио Свобода отметил, что до тех пор, пока Россия не изменит свою политику, НАТО «должен показать нашу решимость действовать в случае необходимости». США и союзники «хотят продемонстрировать, что мы готовы и хотим действовать, если мы должны», добавил Павел.
Говоря о «поведении» России, натовский генерал имеет ввиду воссоединение Крыма в 2014 году и якобы военную поддержку Донецкой и Луганской народных республик.