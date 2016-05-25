Ханты-Мансийск, 25 мая, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В ХМАО лидерами праймериз стал действующий депутат и председатель попечительского совета Сургутского университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Флаг партии «Единая Россия»

Подведены итоги предварительного голосования за югорских выдвиженцев в Госдуму РФ от партии «Единая Россия», состоявшиеся 22 мая.

«Югра вошла в число регионов России, где была зафиксирована самая высокая явка, — сообщил первыйй секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков. — В день предварительного голосования в Югре работал 141 счетный участок, на участки пришли 137 613 избирателей, обладающих правом голоса. Итоговый показатель по явке у нас составил 12,37% от общего числа избирателей в автономном округе. Таким образом, можно сказать, что референдум доверия к партии «Единая Россия» в автономном округе состоялся. Мы получили ощутимую поддержку югорчан, предварительное голосование в Югре с полным правом можно назвать народным».

Напомним, на участие в предварительном голосовании заявилось 239 человек. Из них 25 кандидатов боролись за право баллотироваться в Госдуму седьмого созыва, 160 — в думу Югры и 54 — в Тюменскую областную думу.

ХМАО на выборах в Госдуму «нарезан» на два одномандатных округа.

По Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 с большим отрывом от своих конкурентов лидирует депутат Государственной думы шестого созыва, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, за него свои голоса более 29 тысяч югорчан. На втором месте депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Татьяна Гоголева. Ее поддержали свыше 14 тысяч избирателей. На третьем — председатель совета окружного отделения организации ветеранов «Боевое Братство» Виктор Заболотский, за которого проголосовали более 13 тысяч жителей автономного округа.

По Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 абсолютным победителем предварительного голосования стал председатель попечительского совета Сургутского государственного университета Александр Сидоров. За него проголосовали более 15 тысяч югорчан. На втором месте депутат думы города Нижневартовска Светлана Титова. Она набрала свыше 11 тысяч голосов. На третьем — депутат думы города Сургута Ринат Айсин, его поддержали более 10 тысяч избирателей.

Лидерами партийного списка по федеральному избирательному округу на территории Югры стали депутат Государственной думы шестого созыва, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, депутат думы автономного округа Татьяна Гоголева, советник первого заместителя губернатора Югры, председатель общественной организации «Спасение Югры» Александр Новьюхов, председатель совета окружного отделения организации ветеранов «Боевое Братство» Виктор Заболотский. Замыкает пятерку лидеров предварительного голосования по федеральному избирательному округу начальник информационно-аналитического центра автономного учреждения Югры «Центр технических видов спорта» Владислав Малюгин.

Напомним, выборы в Госдуму седьмого созыва состоятся 18 сентября.