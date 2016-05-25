Тамбов, 25 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Девять наиболее значимых проектов, отобранных в рамках регионального конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в Тамбовской области, получат на свою реализацию в текущем году 4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

Такое решение было утверждено на заседании экспертного совета по проведению экспертизы проектов и программ по приоритетным направлениям научной и инновационной деятельности в Тамбовской области. 2 млн рублей поступят от РФФИ, ещё столько же — от областной администрации.

Ученые — экспериментаторы и практики — предложили проекты в сфере садоводства, математического моделирования социально-экономических процессов, защиты металлов от коррозии, изучения кинетики адсорбции азота, исследования деформации и разрушения материалов и другие.

На этом же заседании были определены претенденты на получение областных грантов для поддержки прикладных исследований молодых ученых в 2016 году. Их общая сумма составляет 500 тыс. рублей. Наибольшее число баллов после презентаций получили руководители проектов Ольга Перфилова и Дмитрий Поляков. Так, Ольга Перфилова представила разработку технологии переработки яблок на добавки и продукты функционального назначения. Дмитрий Поляков проинформировал о важности решения проблемы выявления угроз информационной безопасности сетевых информационных систем Тамбовской области путем автоматизации поиска потенциально уязвимых хостов.

Финансовую поддержку получат в общей сложности 8 проектов. Все они соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического, технического развития региона и будут востребованы в отраслях хозяйства области.