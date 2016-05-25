Тамбов, 25 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Индустриальный парк агропромышленной направленности, который создается в Никифоровском районе Тамбовской области, сможет принять первых резидентов уже в этом году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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По словам первого заместителя главы администрации Тамбовской области Александра Ганова, инициатива создания индустриальных парков на территории Тамбовской области принадлежит губернатору Александру Никитину.

«Губернатор поставил задачу обеспечить эффективное развитие экономики региона при минимальном вложении ресурсов. Раньше мы подводили инженерные сети и дороги к строящимся крупным объектам, вкладывая огромные средства в господдержку масштабных инвестиционных проектов. Сегодня ситуация с региональным бюджетом более напряженная. Мы не располагаем возможностью обеспечить каждый новый проект необходимой инфраструктурой — инженерной, транспортной, энергетической, поэтому осваиваем другой подход: концентрируем ресурсы на специально выделенных площадках», — сказал Александр Ганов, отметив, что «это даст возможность быстро построить предприятия и ввести их в эксплуатацию, что ускорит получение налоговой отдачи».

«Поскольку в регионе особенно успешно работает аграрный сектор экономики, а самыми перспективными, по нашим расчетам, являются пищевая и перерабатывающая промышленность, в том числе глубокая переработка сельскохозяйственного сырья, то мы решили создать индустриальный парк агропромышленного типа», — пояснил Александр Ганов.

Он напомнил, что работа по созданию агропарка в Никифоровском районе совместно с компанией Dega Group проводится с прошлого года. Проект экономически просчитан и признан целесообразным. Выбрана площадка, отвечающая интересам инвесторов в плане логистики, а также по доступу к человеческим ресурсам и близости к крупному элеватору, что даст ее резидентам, как считает первый вице-губернатор, ряд уникальных возможностей и определенные конкурентные преимущества.

Для реализации проекта создано совместное предприятие ООО «Парк Тамбов» — управляющая компания, которая уже занимается привлечением резидентов. В рамках проекта готовится вся необходимая документация для проектирования и строительства газопровода к площадке. Ведется работа по обеспечению подачи электроэнергии резидентам парка в рамках создания независимого Тамбовского энергетического центра, который установит на территории индустриального парка газогенерирующую станцию мощностью до 25мВт. Это позволит снизить стоимость потребляемой электроэнергии для резидентов и сделать их продукцию более конкурентоспособной. Все подготовительные работы по реализации проекта индустриального парка будут завершены в 2016 году.