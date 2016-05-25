Грозный, 25 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В Чечне открыта летняя оздоровительная кампания — первая группа чеченских детей отправилась на отдых в Крым. Как сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе Министерства труда, занятости и социального развития региона, в сопровождении педагогов и медицинских работников на черноморское побережье выехали 690 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

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Как и в прошлом году, ребята будут отдыхать в детском лагере «Какаду», в котором предусмотрены все условия для хорошего отдыха: 5-разовое питание, спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия.

Напомним, всего в 2016 году на отдых в Крым будут направлены 6210 детей из Чечни. В прошлом году на черноморское побережье отдохнули 5400 детей. Число маленьких жителей Чечни, охваченных организованным летним отдыхом, в текущем году увеличится до 18 тыс. человек. На детскую оздоровительную кампанию планируется направить более 358 млн рублей. Только на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет потрачено около 125 млн рублей.