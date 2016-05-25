Красногорск, 25 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В Московской области проживает почти 5,8 тысяч обманутых дольщиков и насчитывается 35 проблемных объектов недвижимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Тем временем, как отметил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин, нерадивые застройщики дополнительно осложняют ситуацию, так как «капризничают и пытаются еще что-то отжать».

Лариса Чорбадзе. На стройках Москвы. 1964

«Всего в реестре Московской области 5795 обманутых дольщиков. Если бы руководствовались только федеральным законодательством, обманутых дольщиков у нас бы сегодня было 1,2 тысячи человек. Но мы, когда видим, что человек был обманут, заплатил средства за жилье, по областному закону мы его так же включаем в реестр», — отметил Елянюшкин. Он также уточнил, что представители области уже обратились к федеральному правительству с просьбой подключиться к проблеме, проработать введение процедуры внесудебного изъятия.

На сегодняшний день тремя самыми проблемными объектами строительства в регионе являются проекты «Сабидом», «Западные ворота столицы» и «Гусарская баллада». Всего в области зарегистрировано 35 проблемных объектов недвижимости.

«У нас есть возможность завершить строительство данных объектов за счет стабильных подрядчиков, но мы не можем дальше двинуться, так как неудачные инвесторы капризничают и пытаются еще что-то отжать», — заключил Елянюшкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство ЖК «Гусарская баллада» компании АО «АлеутСтрой» в подмосковном Одинцово было приостановлено еще в 2008 году: незавершенными остались четыре дома, а своих квартир дожидаются 785 граждан. На данный момент работы ведутся лишь в корпусе №14.