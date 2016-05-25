Киев, 25 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Крым и Донбасс вернутся под контроль Киева так же, как на Украину вернулась бывшая военнослужащая Надежда Савченко. Об этом, как передает АСН (Украина), заявил президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции по случаю возвращению в страну Надежды Савченко.

ИА REGNUM Мания величия

«Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс, так мы вернем Крым под украинский суверенитет», — заявил глава государства.

При этом Порошенко добавил, что Украина намерена добиваться освобождения режиссера Олега Сенцова и других граждан страны, которые находятся в заключении на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко, которая была приговорена к 22 годам тюрьмы. В этот же день документ вступил в силу.

Ранее Донецкий суд Ростовской области признал украинскую военнослужащую причастной к убийству 2-х журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе.

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