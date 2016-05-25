Челябинск, 25 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В Челябинской области приближается к развязке разбирательство по уголовному делу бывшего начальника регионального УФМС Сергея Рязанова, обвиняемого во взяточничестве. В общей сложности предварительное и судебное следствие длилось три года. Сегодня, 25 мая, в суде Центрального района завершились прения сторон, в ходе которых обвинитель потребовал лишить Сергея Рязанова свободы сроком на 10 лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж Эльдар Рязанов. 1966. СССР Тебя посодют, а ты не воруй!

Кроме достаточно продолжительного срока пребывания в колонии строгого режима, сторона обвинения просит суд наложить на чиновника многомиллионный штраф и лишить его всех званий, с запретом занимать должности на государственной службе.

Также, по информации сайта Chelyabinsk.ru, к оглашению приговора готовится и предполагаемый подельник Рязанова, представитель ООО «ПВС» Сергей Чувашов. Его обвинение просит отправить за решетку на шесть лет и оштрафовать на 29 миллионов рублей.

Штрафы обоим фигурантам дела рассчитаны, исходя из 60-кратной суммы взятки. Кроме того, в счет погашения долга у Сергея Рязанова, скорее всего, будет конфисковано арестованное сейчас личное имущество. Надо сказать, что список нажитого достаточно внушителен, так в не го входят несколько земельных участков, машина, подарочный сертификат на сауну, дорогостоящие предметы интерьера, мебель.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по данным следствия, 2 июня 2013 года в одном из кафе в центре Челябинска при получении денег в сумме свыше 135 тысяч рублей был задержан начальник регионального управления ФМС РФ Сергей Рязанов. Следствием Рязанову предъявлено обвинение в совершении девяти преступных эпизодов, по которым сумма взяток превысила 1,2 миллиона рублей.

Напомним, что на посту руководителя УФМС области Сергей Рязанов находился с 2011 года. Он сменил на этом месте прежнего руководителя ведомства Артура Дамерта, обвиненного на тот момент в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ (превышение служебных полномочий), ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки) и п.п. «в, г» ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере сопряженное с вымогательством).