Москва, 25 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину был представлен очередной план восстановления экономики России. Стратегии разработали экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава МЭР Алексей Улюкаев и финансовый омбудсмен Борис Титов. На заседании Экономического совета вообще собралось много умных и финансово подкованных людей, но внятного резюме сделать так и не удалось. Президент предложил «заглянуть за горизонт», то есть попробовать распланировать механизмы вплоть до 2025 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Сейчас почти середина 2016 года, экономика РФ остается в состоянии рецессии, но власти интересуют глобальные перспективы. Разбора отдельных стратегий тоже нет. Механизм, предлагаемый Кудриным и Улюкаевым, сосредоточен на постановке «диагноза», а не на принципах решения задачи. Общее содержание этого плана — ждать, пока само заживет, а пока заполнять экономику дешевыми деньгами. Это даст краткосрочный эффект, и за год-два относительного благополучия потом придется дорого заплатить.

Стратегия Титова предлагает плавность и последовательность, здесь не будет быстрых результатов, но они и не нужны.

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«План Кудрина» — возврат к гайдаровским реформам

Истина, как обычно, где-то посередине: возьми от каждого по фрагменту и получишь почти идеальный коктейль. Согласование стратегий и их оптимизация должны быть быстрыми, чтобы сэкономить время на реализации и ликвидации неизбежных ошибок. Время идет, а у российской экономики его не осталось совсем. По итогам первого квартала 2016 года ВВП РФ сократился на 1,2% г/г, инфляция в апреле составила 7,3% г/г, промышленное производство в этом году показывает неоднородный график, что сигнализирует о сохранении проблем в секторе. Обрабатывающая промышленность в апреле показала спад на 2,8%. Дефицит бюджета РФ за четыре месяца текущего года значительно превысил теоретические ожидания, и дальше будет только сложнее. И пока монетарные власти будут пытаться посмотреть, что там будет через девять лет, экономика продолжит болтаться в невесомости.