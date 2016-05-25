Минск, 25 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Воложинский районный отдел Следственного комитета Белоруссии возбудил уголовное дело по факту надругательства над братской могилой вблизи городского посёлка Ивенец Минской области. Об этом 25 мая проинформировала пресс-служба Следственного комитета постсоветской республики.

пресс-служба Следственного комитета Белоруссии

Сообщение о повреждении памятника на братской могиле расстрелянным жителям в Великую Отечественную войну поступило в милицию 21 мая. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая провела тщательный осмотр места происшествия, обнаружила и изъяла вещественные доказательства.

«Полученные в ходе проверочных мероприятий данные стали основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 347 («Надругательство над братской могилой») Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В официальном сообщении также сказано: «Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами продолжают комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Разыскиваются свидетели, назначены экспертные исследования. Отрабатываются лица, причастные к совершению противоправных деяний».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Витебской области был разрушен памятник герою Отечественной войны 1812 года генерал-майору Якову Кульневу — власти Белоруссии «замяли» инцидент, получивший заметный международный резонанс. Уголовное дело не возбуждалось, виновные не были найдены. В 2015 году вандализм вышел на новый уровень — осквернению подвергся памятник Александру Пушкину, причём памятник был изуродован по распоряжению властей постсоветской республики.

В 2016 году ревизионизм на официальном уровне был отмечен в контексте официальных мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. В 2012 году такая же тенденция была отмечена в контексте мероприятий, посвящённых 200-летию Отечественной войны 1812 года.