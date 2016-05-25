Ростов-на-Дону, 25 мая, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Белые банты, школьная форма и атласные ленты «Выпускник-2016» — с этими атрибутами учащихся попрощались выпускники по всей России. В Ростовской области школьный звонок в последний раз прозвучал для 48 тыс. ребят. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, торжественные линейки состоялись во всех школах региона.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Прощание со школой

В праздничных торжествах приняли участие не только те, кто прощается со школьной скамьей. Ученики начальных классов поздравляли старших товарищей в стихах, педагоги напутствовали ребят и провожали во взрослую студенческую жизнь.

Для 15 тыс. 11-классников и 33 тыс. девятиклассников праздник наполнен как радостью, так и грустью. Не все школяры смогли сдержать слёзы, прощаясь с учителями. Те, для кого школьные хлопоты остаются в прошлом, благодарили их за терпение, любовь и знания, которые они им дали.

Отметим, что знания, полученные в школе, выпускники Ростовской области проверят в ближайшее время. Ребятам предстоит процедура сдачи ЕГЭ. В 2016 году в ней примут участие 15,6 тыс. школьников, жалеющих поступить в вузы.