Киев, 25 мая, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая 25 мая прилетела из РФ в Киев, планирует в ближайшее время выпить пару литров водки. Об этом помилованная гражданка Украины заявила журналистам в киевском аэропорту.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Пора выпить!

«Я с вами познакомлюсь (с журналистами), — цитирует Савченко РИА Новости. — Выпью литра два водки, отойду (после перелета)».

Отметим, что после небольшого заявления украинская военнослужащая начала кричать на сотрудников СМИ, чтобы они не толпились и дали ей больше пространства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко, которая была приговорена к 22 годам тюрьмы Донецким судом Ростовской обл, подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 25 мая.

В этот же день документ вступил в силу.

Читайте также: Матвиенко: Передача Савченко и Ерофеева с Александровым — не обмен