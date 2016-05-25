Москва, 25 мая, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Мосгордума провела последнее заседание в весенней сессии, заявил на пресс-брифинге председатель столичного парламента Алексей Шапошников. По его словам, депутаты столичного парламента уходят на летние каникулы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР На каникулы

Глава Мосгордумы подчеркнул, что большая часть принятых законов была связана с социальными вопросами. «Был принят закон о льготах по капремонту, удалось совместно с исполнительными органами власти, совместно с правительством изыскать возможность и деньги, чтобы инвалиды I, II и III групп, семьи с детьми-инвалидами оплачивали коммунальные услуги в размере 50%», — отметил Шапошников.

По его словам, за период работы весенней сессии Мосгордумы в 2016 году было принято 26 законов и 89 постановлений, проведено 120 заседаний комиссий и 29 круглых столов. Всего проведено 8 заседаний столичного парламента и рассмотрен 81 вопрос.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году всего за осенний период работы парламента было проведено 8 заседаний, рассмотрено 154 вопроса, принято 201 документ, в числе которых 32 закона и 169 постановлений. Как заявил Шапошников, главным принятым финансовым документом года стал бюджет Москвы на трехлетний период.

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