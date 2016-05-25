Киев, 25 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 25 мая, официально отмечается день траура по случаю 90-летия со дня смерти Симона Петлюры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жертвы петлюровского погрома в Проскурове. Февраль 1919

Еще в феврале Верховная рада Украины приняла постановление о Днях скорби 25 мая, 6−7 июля (75 лет с дня массовых расстрелов политических узников на Западной Украине), 29−30 сентября (75 лет со времени первых расстрелов в Бабьем Яру). За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата при 225 необходимых.

Решение парламента предлагает телеканалам страны в эти даты, включая 25 мая, изменить сетку вещания, убрав из нее развлекательные передачи, и трансляцию программ иллюстрировать поминальной свечкой в углу экрана. Также в День скорби приспускаются государственные флаги и на них навешивают черные ленты. Кроме того, в 12:00 по всей Украине в память о Петлюре была объявлена минута молчания.

В то же время надо отметить, что предписание практически не выполняется — поминальные свечи есть не на всех каналах (например, нет на государственном «Первом национальном»), развлекательные передачи никто не снимал с эфира, флаги — на местах, а минута молчания большей частью состоялась «на бумаге».

Однако заявлений от президента, правительства или депутатов пока что не последовало.

В центральных СМИ сегодня выходят тематические сюжеты относительно того, что для украинцев Петлюра — «пример несокрушимой борьбы за свободу и независимость».

«Образ Петлюры и до сих пор остается спорным. Герой, изгнанник, антисемит. Это Москва спутала факты и выставила украинца злейшим врагом евреев во времена Гражданской войны. При жизни и до смерти он собрал вокруг себя целый букет якобы несовместимых эпитетов: борец за свободу и погромщик против евреев, к которым на самом деле и замешан не был. Он был искренним верующим», — рассказывает украинцам телеканал ICTV.

Напомним, что 25 мая 1926 года Петлюра был убит в Париже Самуилом Шварцбурдом, которого позже оправдал суд, приняв во внимание его мотивы — месть за родных и за всех евреев, погибших во время петлюровских погромов.