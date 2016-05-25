Сакраменто, США, 25 мая, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Анимационная студия Pixar представила трейлер новой картины «В поисках Дори», продолжения знаменитого мультфильма «В поисках Немо», удостоенного в 2004 году кинопремии «Оскар» за лучший анимационный фильм. Сиквел выходит на экраны спустя 13 лет после триумфа оригинальной картины. В режиссёрском кресле — бессменный Эндрю Стэнтон, создатель «Немо», а также молодой режиссёр Энгус МакЛэйн. В кинотеатрах России мультфильм появится 16 июня.

Цитата из м/ф «В поисках Дори». Реж. Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Дори

Действие будет проходить у берегов Калифорнии через год после окончания «В поисках Немо». На этот раз главной героиней сюжета станет знакомая зрителям по прошлому фильму подруга Немо — синяя доброжелательная рыбка-хирург Дори.

Дори страдает провалами в памяти, но стремится избавиться от своего недуга и найти семью. Неожиданно у неё начинают появляться проблески воспоминаний, связанные с детством и родителями. Тогда друзья решают помочь ей и отправляются в Монтерейский институт морской жизни.

В сиквеле на экраны вернутся главные герои первого мультфильма — юный рыба-клоун Немо, Марлин, отец Немо, а также Краш, стопятидесятилетняя зелёная черепаха, её маленький сын Прыск, пятнистый орляк Мистер Скат и некоторые другие герои.

В английском прокате Дори заговорит голосом популярной ведущей Эллен ДеДженерес, Хайден Роуленс будет озвучивать Немо, заменив Александра Гулда из первого фильма, который повзрослел и утерял детский тембр голоса. В России главную героиню озвучит актриса и диктор Елена Шульман, зрители также услышат голоса Ольги Шелест, Яна Цапника, Дмитрия Дюжева и других актёров.

«В поисках Немо», мультфильм об отчаянной рыбке-клоуне, отправившейся на поиски своего сына, вышел на экраны в 2003 году и практически сразу выбился в лидеры поката во многих странах. Мировые сборы почти в 10 раз превысили бюджет в 94 миллиона долларов. До момента выхода «Шрека 2» «В поисках Немо» был самым кассовым мультфильмом в истории и входил в десятку самых кассовых фильмов всех времён.

Высоко оценили мультфильм и кинокритики: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг «В поисках Немо» колеблется от 98 до 100%, что является одним из лучших результатов в истории ресурса.