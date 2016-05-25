Грозный, 25 мая, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Новый кинопроект планируют реализовать кинематографисты Чечни и Индии. Это будет приключенческое детское кино «Лучшие друзья». Фильм будет посвящен, как говорится в материале агентства «Грозный-Информ», дружбе между детьми разных национальностей, различных культур.

«И в печали, и в радости». реж Каран Джохар. 2001 год. Индия

Сценарий кинокартины написан руководителем Госуправления по кинематографии Чечни Бесланом Терекбаевым, продюсером выступает Артур Мамедов. В фильме будут задействованы в основном артисты из Индии и только два чеченских актера.

К съемкам киноленты приступят через год. Они будут проводиться на территории как Индии, так и Чечни. Проект будет реализовываться при поддержке Министерства культуры республики.

Стоит отметить, что у чеченских кинематографистов уже есть опыт в создании художественных кинолент. Напомним, в августе прошлого года в республике прошла премьера первого художественного фильма под названием «Деган аз» («Зов сердца»), снятого на студии «Чеченфильм».

Как рассказал директор этой кинокомпании Беслан Терекбаев, кинокартина повествует о дружбе и о современной истории любви, где один человек погибает ради жизни другого.

Съёмки фильма проходили в Чечне, а монтировалась и озвучивалась кинолента в Москве на киностудии «Трёхмер». По словам Терекбаева, уже готовится к запуску следующий проект киностудии «Чеченфильм» — полнометражный фильм, в котором примут участие известные российские актеры.

Министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев отметил, что перед кинематографистами республики стоит задача по созданию фильмов интересных местному населению и строго соответствующих культуре и менталитету чеченского народа.