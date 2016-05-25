Нижний Новгород, 25 мая, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Нижний Новгород может быть исключён из поправок в региональный закон об организации местного самоуправления, находящихся на рассмотрении Законодательного собрания Нижегородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе заседания гордумы заявила заместитель главы города Елизавета Солонченко.

ИА REGNUM Нижегородский Кремль

По ее словам, соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи главы города Ивана Карнилина и губернатора Валерия Шанцева.

В остальных муниципалитетах после внесения изменений в законодательство будет отменена двуглавая система управления. Глава муниципалитета будет также являться главой администрации. При этом он избираться он будет представительными органами власти. О возвращении к всенародным выборам речи пока не идет.

Ранее губернатор Нижегородской области внес на рассмотрение Законодательного собрания проект поправок в региональные законы «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области» и «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород».

Предлагаемые губернатором поправки отменяют двуглавую систему управления в органах МСУ.

Изменения в региональное законодательство, в частности, предусматривают, что кандидатура главы МСУ будет выбираться конкурсной комиссией, которая на 50% будет состоять из представителей губернатора, на 50% — из из представителей Гордумы.

При этом право выдвигать кандидатуры на пост главы МСУ имеет только губернатор и (или) общественные объединения.

Избранный глава МСУ также становиться и главой городской администрации. В свою очередь гордума выбирает себе председателя из числа депутатов.