Брянск, 25 мая, 2016, 16:45 — ИА Регнум. На предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Брянской области победили депутат Госдумы, а в прошлом знаменитый спортсмен Николай Валуев и депутат Брянской областной думы Владимир Жутенков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, Николай Валуев набрал 68,85% на голосовании по 78-му Унечскому одномандатному округу, а Владимир Журтенков набрал 59,64% на 77-м Брянском одномандатном округе.

mil.ru Николай Валуев

При этом действующий депутат Госдумы от Брянской области Виктор Малашенко стал только вторым на 77-м округе. За него проголосовали лишь 22,15% пришедших на участок избирателей. По региональному списку он даже не в тройке лидеров. Первое место здесь занял Николай Валуев с результатом 64,93%, второе — Владимир Жутенков (50,96%), а третье — Валентин Суббот — 23,09%. Виктор Малашенко только четвертый. За него проголосовали только 17,78% избирателей.

«Впереди подведение итогов предварительного голосования по всей России. Решение о выдвижении кандидатов будет принимать Съезд партии «Единая Россия», который пройдет уже в июне. Совсем скоро станет известно, кто войдет в партийный список, а кто пойдет кандидатом по одномандатным округам», — цитирует пресс-служба председателя областного оргкомитета Юрия Гапеенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональное отделение «Единой России» не допустило до участия в праймериз ныне беспартийного, а ранее члена ЛДПР Михаила Марченко. Бывший сенатор от Брянской области решил попытать свои силы на предварительном голосовании, однако члены оргкомитета выразили ему недоверие и проголосовали против его кандидатуры единогласно.