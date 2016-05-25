Москва, 25 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В Москве на станциях метрополитена «Маяковская», «Выставочная» и «Курская» впервые выступили победители проекта «Музыка в метро». Музыкальный дебют прошел в торжественной обстановке, при участии начальника управления развития московского метрополитена департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Владимира Титова и заместителя начальника московского метрополитена по коммуникациям Дмитрия Комендантова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проект «Музыка в метро» на станции Маяковская

На станции «Маяковская» для гостей метро свои песни исполнили группа «Градусы» и квартет «Живой Арканум». Согласно результатам конкурсного отбора проекта «Музыка в метро», всего 30 музыкантов смогут официально выступать на специальных площадках столичной подземки. «Все площадки для выступлений артистов оригинально оформлены и помечены яркими напольными стикерами. Они были выбраны с учетом соблюдения правил безопасности, чтобы музыканты и их зрители не мешали проходу пассажиров», — отметил Комендантов.

В свою очередь, Титов подчеркнул, что в случае положительной оценки проекта пассажирами метрополитена, будут организованы еще 15 специальных площадок для выступлений музыкантов. Он добавил, что все музыканты выступают бесплатно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы проводят работу по легализации уличных музыкантов. Так, все музыканты, желающие выступить на площадке станции подземки, должны будут пройти прослушивание и получить разрешение в департаменте культуры.

Кроме того, исполнителям выделяют места для концертов в московских парках. Отметим, что ранее в Мосгордуме предлагали регламентировать деятельность артистов. В частности, ввести для них специальный патент, а также наложить запрет на использование звукоусилительной техники в зоне жилой застройки.