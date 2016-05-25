Москва, 25 мая, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Обмен Надежды Савченко на двух российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева создаст, как для Украины, так и для России, идеальную почву для взаимных обвинений. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 мая высказал сотрудник центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

Цитата из к/ф «Мёртвый сезон». Реж. Савва Кулиш. 1968 Обмен

«Ситуация максимально неловкая для обеих сторон, и при том она максимально далека от того, что можно считать, собственно, обменом военнопленными», — заявил Григорьев.

Учитывая международный характер террористических преступлений, Украина могла бы отстаивать точку зрения, что Ерофеев и Александров тоже должны отбывать наказание в России, и в таком случае российская сторона оказывается в тупиковой ситуации, считает эксперт:

«Во-первых, российская сторона настаивает на том, что Ерофеев и Александров на момент задержания не были действующими военнослужащими, что, очевидно, противоречит версии украинской стороны».

«Если Россия говорит, что они не будут отбывать наказание, поскольку исполняли приказ, тогда мы признаем, что это кадровые военные или военные по факту. Если говорят, что они не военные и не будут отбывать наказание, то тогда непонятен статус территорий, где они воевали, и как это соотносится с законом о наемничестве», — продолжил он.

С другой стороны, у России также возникнут сложности в случае, если Савченко отпустят на свободу. «Савченко обменяли при условии, что она продолжит отбывать наказание. Однако следствие так и не смогло объяснить, как Савченко оказалась на территории России — у нас утверждают, что она приехала сама, но на Украине эту версию объявляют заведомо абсурдной. Отсюда ясно, что Савченко отбывать наказание на Украине в любом случае не будет», — отметил Григорьев.

В конечном счете неоднозначность ситуации упирается в тот факт, что ни одна сторона на формальном уровне так и не признала, что идут военные действия, напомнил эксперт.

«Обе стороны будут иметь идеальные поводы для взаимных обвинений. Украина будет говорить, что Россия незаконно удерживала Савченко, а Россия будет говорить, что, выпустив Савченко, украинские власти поставили под сомнение Минский процесс, а Европа в очередной раз игнорирует, как Украина самым откровенным образом нарушает свои обязательства», — отметил он.

Несмотря на то, что ситуация выглядит неоднозначной как для России, так и для Украины, в конечном счете «возникает ощущение, что этот процесс нужен больше украинской стороне, чем российской, и в более выигрышном положении окажется именно Киев», считает Григорьев.

«В конце концов, Порошенко едет самолично обменивать Савченко, в то время как версия российской стороны оставляет под вопросом статус наших пленных», — добавил он.

«Это уникальный симбиоз, когда обе стороны могут поливать друг друга грязью, отвлекая внимание населения от внутренних проблем. При этом интересно, что все дискуссии об обмене идут относительно тех, кто попал в медийное поле. Ко всем остальным людям, которые попали под репрессии за политические взгляды на территории юго-востока Украины и теперь сидят в украинских тюрьмах, почему-то никто внимания не проявляет», — сказал в заключение Григорьев.

Отметим, что 25 мая в Ростове-на-Дону прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ».

Александров и Ерофеев, которых помиловал президент Украины Петр Порошенко, уже в Москве. Савченко в Киеве подготовили торжественный прием.