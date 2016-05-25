Краснодар, 25 мая, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В текущем году Краснодарский край готовится принять почти 15 млн отдыхающих. Вопрос обеспечения безопасности жителей и гостей Кубани во время летнего курортного сезона стал главной темой заседания Совета безопасности и антитеррористической комиссии региона, которое сегодня провели губернатор региона Вениамин Кондратьев и начальник Управления ФСБ по краю Игорь Колосов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации 25 мая.

Кубань

Участники совещания отметили, что многие гостиницы, санатории пытаются экономить на охране. Так, по словам начальника краевого ГУ МВД Владимира Виневского, было проверено 1127 санаторно-курортных объектов. Из них подразделениями вневедомственной охраны и ЧОПами охраняется свыше 500 объектов, остальные находятся под контролем санаторно-курортных комплексов, которые не всегда качественно выполняют свои обязанности.

«Ситуация с ЧОПами — это тревожный вопрос. Пересмотрите договоры, проверьте, кто работает в охране и насколько эти люди способны выполнять возложенные на них обязанности», — подчеркнул глава региона, добавив, что вопросы работы частных охранных предприятий необходимо решать на местах главам муниципалитетов совместно с представителями минкурортов, правоохранителями.

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Рост цен на курорты Кубани объясняют «сумасшедшим» спросомВсего для обеспечения безопасности гостей и жителей Кубани во время летнего курортного сезона будет задействовано свыше 8 тысяч сотрудников органов внутренних дел. По словам руководителя края, в первую очередь необходимо обеспечить антитеррористическую защищенность стратегических объектов: авто‑ и железнодорожных вокзалов, аэропортов, санаториев и детских лагерей.

Необходимо, по словам губернатора, усилить и контроль за миграционными процессами. Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что бизнес, который использует труд нелегалов, должен нести максимальную ответственность.

В ходе совещания был затронут и вопрос безопасности в сфере частного сектора курортных территорий. Зачастую многоэтажные мини-гостиницы оформляются как жилые дома, у гостей при заселении не требуют никаких документов, нет регистрации постояльцев. Это затрудняет контроль за прибывающими, среди которых встречаются мигранты или даже криминальные элементы.

«Край не только недополучает из-за этого налоги, такая ситуация становится опасной. Экономия со стороны бизнеса может слишком дорого обойтись всем нам», — подчеркнул глава региона.

В 2016 году в Краснодарский край ожидается рекордный наплыв отдыхающих — более 14,8 млн человек. Кроме того, к ним присоединятся сотни тысяч туристов, направляющихся в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, официальное открытие летнего курортного сезона на Кубани состоится 28 мая. Первым городом станет Сочи. Здесь пройдет красочный карнавал. Завершит шествие «Сказка ночных огней», которая покажет волшебство ночной жизни курорта: украшенные световыми элементами костюмы и автомобили, яркие декорации.