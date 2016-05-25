Вильнюс, 25 мая, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В Литве в конце марта 2016 года было 16,3 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников — на 24,7% больше, чем год назад, и на 35,5% больше, чем в конце 2015 года, сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 мая, в Департаменте статистики Литвы.

fancycrave1 Рабочее место

Число свободных мест за 3 месяца выросло в области транспорта и хранения товаров — на 0,8 тыс., в строительстве — на 0,7 тыс., в торговле — на 0,6 тыс.

Больше всего свободных рабочих мест было в промышленности — 3,1 тыс. (19% всех свободных рабочих мест), в торговле — 2,2 тыс. (13,7%), в общественном управлении и обороне, в обязательном социальном страховании — 2 тыс. (12%).