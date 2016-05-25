Акт доброй воли в отношении Савченко влечет последствия для её сторонников
Москва, 25 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Украинские политики получают Надежду Савченко «такой, какая она есть». Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил публицист, главный редактор онлайн-журнала «На Линии» Виктор Мараховский.
«Что касается поведения украинских властей, то их ситуация сложнее по той причине, что они успели заочно сделать из конкретной участницы уголовного преступления и участницы незаконного вооружённого формирования политика, и теперь получат её такой, какая она есть. Пиарный эффект, который она могла принести в качестве борца с «кровавым Путиным, давно утрачен, и даже более того — сейчас этот эффект аннулирован», — сказал Мараховский.
Он напомнил, что Россия получила двух своих граждан, захваченных киевским режимом: «Тот факт, что они возвращены, не может не радовать. Что касается того, что пришлось для этого выдать Савченко Киеву — надо напомнить, что в России на государственном уровне Савченко не придавал значения вообще никто. Это уголовное дело, раздутое в политический прецедент, продвигаемый теми же самыми людьми, которые будут иметь дело с долговременными последствиями — то есть, с киевской властью и её агентами. И их, в общем-то, не жалко».
Напомним, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюрьмы, была выдана Украине, которая в свою очередь вернула на родину двух бывших российских военных — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговорённых в этом государстве к 14 годам лишения свободы. Савченко в аэропорту «Борисполь» встречали её сторонники и журналисты. Так же стало известно, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился помиловать Надежду Савченко.