Москва, 25 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Украинские политики получают Надежду Савченко «такой, какая она есть». Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил публицист, главный редактор онлайн-журнала «На Линии» Виктор Мараховский.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Что касается поведения украинских властей, то их ситуация сложнее по той причине, что они успели заочно сделать из конкретной участницы уголовного преступления и участницы незаконного вооружённого формирования политика, и теперь получат её такой, какая она есть. Пиарный эффект, который она могла принести в качестве борца с «кровавым Путиным, давно утрачен, и даже более того — сейчас этот эффект аннулирован», — сказал Мараховский.

Он напомнил, что Россия получила двух своих граждан, захваченных киевским режимом: «Тот факт, что они возвращены, не может не радовать. Что касается того, что пришлось для этого выдать Савченко Киеву — надо напомнить, что в России на государственном уровне Савченко не придавал значения вообще никто. Это уголовное дело, раздутое в политический прецедент, продвигаемый теми же самыми людьми, которые будут иметь дело с долговременными последствиями — то есть, с киевской властью и её агентами. И их, в общем-то, не жалко».

Напомним, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюрьмы, была выдана Украине, которая в свою очередь вернула на родину двух бывших российских военных — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговорённых в этом государстве к 14 годам лишения свободы. Савченко в аэропорту «Борисполь» встречали её сторонники и журналисты. Так же стало известно, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился помиловать Надежду Савченко.