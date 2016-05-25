Вильнюс, 25 мая, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс сегодня, 25 мая, в правительстве принял участие в конференции «Теневая экономика. Изменения за десять лет», а перед этим на площади Кудирки в Вильнюсе принял участие в акции «Литва без тени», во время которой общался с людьми и раздавал буклеты с информацией, как каждый житель может внести свой вклад в уменьшение тени, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы.

Тени

«Долгие годы осуществляя предупредительную деятельность и борясь с теневой экономикой, сегодня мы уже цифрами можем назвать результаты наших стараний. Только в 2015 году часть теневой экономики Литвы сократилась на 1,3% ВВП, а отобранная у тени часть ВВП составила почти полмиллиарда (480,9 млн) евро», — сказал премьер.

По словам Буткявичюса, достигнуть прогресса помогли не отдельные акции или единичные действия, но и координированная деятельность всех ответственных учреждений. «Возобновлена работа по координированию сотрудничества Комиссии по контролю и правоохранительных органов, предусмотрено немало мер криминальной разведки и уголовного преследования, которые реализуются при сотрудничестве правоохранительных органов, таможни, Налоговой инспекции, прокуратуры», — сказал премьер и добавил, что в этом году постепенно начнет работать умная система администрирования налогов.

Но, по словам Буткявичюса, целью является не только наказание — намного важнее поощрять диалог и просвещать общество о пользе налогов. «Мы можем порадоваться, что за 10 лет на самом деле изменился взгляд контролирующих учреждений. Сегодня царят уже не установки наказания, а диалог и поиск решений. Консультанты предоставляют информацию, как улучшить условия бизнеса, помогают не потеряться в порой запутанном механизме налоговой системы, реализуют инициативы прозрачности и объясняют, на что идут уплаченные жителями налоги», — сказал премьер.

«Гражданственные жители, молодежь все яснее понимает, что честно уплаченные налоги возвращаются через лучшее социальное обеспечение, большие пенсии, лучшие условия обучения, общественную безопасность. Очень важно, что мы слышим все более громкий голос бизнеса, все больше предпринимателей высказывается за прозрачность и честность», — отметил премьер.

Буткявичюс выразил надежду на то, что начатое в последние годы более тесное сотрудничество по вопросам теневой экономики с научными учреждениями даст дополнительный импульс при просвещении молодого поколения.

Напомним, теневая экономика в Литве всё ещё по оценкам экспертов составляет порядка 25−30% от ВВП.