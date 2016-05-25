Москва, 25 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Российский поглотительный ресурс сознательно шельмуется и затушевывается для того, чтобы российские экологические ресурсы служили интересам других стран, чтобы ими бесплатно пользовались другие. И чтобы Россия никоим образом не получала за это компенсации, убежден постоянный автор ИА REGNUM политолог Владимир Павленко.

Иван Шишкин. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872

Советник президента Бедрицкий не устает доказывать, что Парижское климатическое соглашение якобы не является обязательным. Но на самом-то деле там предусмотрен отчет раз в 5 лет. А следовательно, несмотря ни на что, от России продолжают требовать сокращения выбросов. И не только сокращения существующих квот, но и обязательств по новым сокращениям.

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