ВИДЕО: Правительство РФ решило подарить экологические ресурсы России Западу
Москва, 25 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Российский поглотительный ресурс сознательно шельмуется и затушевывается для того, чтобы российские экологические ресурсы служили интересам других стран, чтобы ими бесплатно пользовались другие. И чтобы Россия никоим образом не получала за это компенсации, убежден постоянный автор ИА REGNUM политолог Владимир Павленко.
Советник президента Бедрицкий не устает доказывать, что Парижское климатическое соглашение якобы не является обязательным. Но на самом-то деле там предусмотрен отчет раз в 5 лет. А следовательно, несмотря ни на что, от России продолжают требовать сокращения выбросов. И не только сокращения существующих квот, но и обязательств по новым сокращениям.
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