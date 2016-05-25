Калуга, 25 мая, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Калужская область является экономически развитым регионом, который идет по пути формирования диверсифицированной экономики, основанной на создании высокотехнологичных производств. Об этом сегодня, 25 мая в Москве, заявил губернатор области Анатолий Артамонов в рамках Дней Калужской области, которые на этой неделе проходят в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов выступил с докладом в Совете Федерации

По словам калужского губернатора, область стала регионом-донором, что помимо положительных результатов, обернулось сокращением федеральной дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и увеличением доли региона в софинансировании федеральных программ. В этой связи, Анатолий Артамонов попросил парламентариев поддержать просьбу о предоставлении Калужской области из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи в виде дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов.

Подводя итоги Дней Калужской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ председатель верней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заметила: «Очень конструктивно прошли заседания профильных комитетов, подготовленные ими предложения отражены в проекте Постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Калужской области», представленного членам верхней палаты парламента».

Как сообщало ИА REGNUM, первые три месяца 2016 года доходы областного бюджета составили 7,6 млрд рублей и снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 523 млн рублей. Расходы регионального бюджета исполнены в сумме 11,6 млрд рублей.

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