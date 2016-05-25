Сана, 25 мая, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Йеменские власти и свидетели утверждают, что в южном Йемене предположительно из-за авиаударов коалиции Саудовской Аравии погибли шесть мирных жителей, включая четырех детей, передает ABC News,

dodmedia.osd.mil Самолёт ВВС Саудовской Аравии

По словам чиновников, военные самолеты выпустили две ракеты по дому в городе Эль-Махала в южной провинции Лахдж. Дом был разрушен и пять человек получили ранения. Они сообщают о том, что дом примыкает к зданию, в котором скрываются предполагаемые боевики.

В Йемене продолжается конфликт между повстанцами-хуситами и правительством Абд-Раббу Мансура Хади. Образовавшийся хаос себе на пользу обратили террористы из «аль-Каиды» и ИГИЛ.