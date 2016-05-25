Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Открытое после реконструкции Петербургское шоссе обеспечит транспортную инфраструктуры петербургского комплекса «Экспофорум», где в июне впервые пройдет Петербургский международный экономический форум. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко на церемонии открытия дороги, сообщает пресс-служба Смольного.

gov.spb.ru Открытие Петербургского шоссе

В состав объекта вошла трасса от Пулковского шоссе до Детскосельского бульвара с путепроводом через железнодорожные пути Балтийского направления и транспортной развязкой на конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

«В максимально сжатые сроки решена задача не только создания комфортных условий для проезда в Пушкин и Павловск, но и обеспечения транспортной инфраструктуры Экспофорума, в котором в первый раз пройдет юбилейный ХХ Санкт-Петербургский экономический форум», — сказал Георгий Полтавченко.

Он отметил, что открытие Петербургского шоссе стало подарком на День города, который северная столица отметит 27 мая.

Губернатор отметил, что в течение полугода будет введена в строй развязка на Московском шоссе, что позволит жителям Колпино и микрорайона Московская Славянка гораздо быстрее добираться в центральную часть Петербурга.

Кроме того, напомнил Полтавченко, в начале осени планируется открыть движение по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД), что существенно разгрузит транспортную ситуацию в центре города.

«Планы большие, интересные, и главное, — выполнимые», — подытожил Георгий Полтавченко.