Москва, 25 мая, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В России за неделю (17 — 23 мая) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала мая — 100,3%, с начала 2016 года — 102,8% (май 2015 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 108,3%), сообщили в Росстате.

time-moneys Инфляция

За неделю цены на крупу гречневую увеличились на 2,1%, карамель — на 1,0%, рыбу мороженую, печенье, конфеты шоколадные — на 0,3−0,5%. Одновременно на 3,1% стали дешевле яйца куриные, на 0,5% — сахар-песок, на 0,2−0,3% — свинина, рис, пшено.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%, в том числе на огурцы и помидоры свежие — 8,9% и 8,5% соответственно, капусту белокочанную — 2,6%. В то же время цены на картофель выросли на 5,2%, лук — на 4,6%, морковь — на 1,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая инфляция в России держится на уровне 0,1%. С начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%. Годовая инфляция в России с января по май набрала 8,3%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.