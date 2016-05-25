Рязань, 25 мая, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Администрации Рязани опубликовала на официальном сайте государственных закупок конкурс на право оказания услуг по разработке дизайн-проекта туристического бренда города. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой документы конкурса, стоимость услуг оценена в 500 тысяч рублей. В результате исполнитель должен предоставить логотип бренда и бренд-бук.

Марианна Рязанский Кремль

Конкурс был объявлен 24 мая. Как говорится в документах, источником финансирования стал бюджет Рязани. Кроме самого логотипа исполнитель должен будут составить бренд-бук, в котором будут описаны характеристики логотипа, а также возможные варианты оформления баннеров на улицах Рязани, растяжек, вывесок и даже указателей улиц и номерных знаков домов.

Контракт между администрацией и исполнителем будет заключен до 15 августа 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на сайте мэрии Рязани проводился опрос по выбору туристического бренда города. Так, жителям предложили несколько вариантов, среди которых были «Рязань — город с русским характером», «Рязань — отражение русского характера», «Рязань — крепость русского характера», а также вариации со словами «обитель», «оплот» и «цитадель». Всего в опросе приняли участие 600 человек. Победившим оказался вариант «Рязань — город с русским характером». За эту формулировку проголосовали почти 43% участников опроса.