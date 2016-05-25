Курск, 25 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Фатежском районе Курской области по факту смерти трех человек возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, в селе Хмелевое трое жильцов частного дома отравились угарным газом.

Janne Hellsten Газовая плита

По данным следствия, в жилом доме в селе Хмелевое Фатежского района проживала 17-летняя племянница хозяина домовладения, который уехал в Москву на заработки. На период его отсутствия в доме также проживали односельчане — 46-летняя женщина и 64-летний мужчина, которые злоупотребляли спиртными напитками, нигде не работали и вели аморальный образ жизни. Ночью 18 мая 2016 года сосед случайно обнаружил тела несовершеннолетней и женщины на кровати, а мужчины — на полу в той же комнате. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной их смерти явилось отравление окисью углерода, произошедшее из-за закрытой заслонки газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ходе следствия будут проведены необходимые экспертизы, по результатам которых установлены все обстоятельства произошедшего.