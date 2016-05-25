Калуга, 25 мая, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, в калужских школах прозвенел последний звонок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, глава городского самоуправления Александр Иванов посетил торжественное мероприятие в школе №3. Глава города поздравил выпускников и педагогов и пожелал им дальнейших успехов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

«Сегодня в школах города звучит последний звонок, это важное событие не только для выпускников, их родителей и учителей, но и для всего города. Все депутаты городской Думы принимают активное участие в торжественных мероприятиях. На заседании Думы нами был утверждён городской день выпускника, и было принято решение сохранить старую добрую традицию — шествие выпускников по центральной улице нашего города, улице Кирова, также выпускников будет ожидать праздничный концерт на площади Старый торг. Всего в этом году калужские школы покидает порядка 1,5 тысяч выпускников. Эти ребята — будущее нашего города, хочу поздравить их и пожелать дальнейших успехов, ведь они вступают в пору, когда закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни — выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни. От всей души желаю им успешно определиться с этим важнейшим выбором!» — сказал Александр Иванов.