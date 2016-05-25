Рига, 25 мая, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Ситуация в латвийской молочной отрасли летом 2016 года может стать критической, и неясно, когда она улучшится, заявил после заседания правительства министр земледелия страны Янис Дуклавс, сообщает LETA.

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По его словам, летом, как всегда, прогнозируется резкое увеличение производства молока, в то время как о повышении цен на этот продукт говорить не приходится. Также министр подчеркнул, что нельзя предвидеть, когда улучшится общая ситуация в отрасли, тем более, что нет никаких сигналов о том, что в ближайшее время Россия отменит эмбарго.

«Мы обсудили ситуацию с производителями молока, предложено множество разных мер, связанных с отменой, переносом, уменьшением налогов. Но все это связано с бюджетными средствами», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 мая правительство Латвии поддержало выделение 6,197 млн евро молочным хозяйствам на уменьшение финансового ущерба и угрозы банкротства.

Напомним, в ответ на санкции ЕС, США и присоединившихся к ним стран, Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго. В результате ответных санкций закупочные цены на молоко в Латвии упали на 27% — ниже себестоимости. В свою очередь помощь Евросоюза оказалась в реальности существенно меньше обещанной. Тем временем, латвийские крестьяне все активнее распродают принадлежащую им землю и забивают скот. По прогнозам экспертов, летом закупочная цена на молоко может упасть до 12 евроцентов за килограмм, что является самым низким уровнем начиная с 2009 года. По расчетам фермеров, с августа 2014 года по август 2016-го некомпенсированные убытки молочной отрасли составят 96 млн евро.