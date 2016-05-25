Горно-Алтайск, 25 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Мэр Горно-Алтайска, лидер городской организации «Единой России» Виктор Облогин, занявший четвертое место в ходе прошедшего на минувших выходных предварительного голосования, заявил, что в ходе праймериз его однопартийцы занимались подкупом, «подвозом» и принуждением избирателей.

звезда-алтая.рф Виктор Облогин

«Что касается самой процедуры предварительного голосования, то здесь все неоднозначно, — заявил мэр (его заявление опубликовано на сайте городской администрации). — Мне доподлинно известны факты подкупа, «подвоза» и принуждения избирателей. Печально осознавать, что это инициировалось коллегами и соратниками по партии, с которыми предстоит дальше работать на сентябрьской выборной кампании. О выявленных фактах я сообщил в региональную счетную комиссию. Надеюсь, что и региональный политсовет партии «Единая Россия» проявит принципиальную позицию и сделает необходимые выводы по недопущению подобных ситуаций, которые, я уверен, не повышают доверие к нашей партии».

Заявление мэра появилось после того, как региональный оргкомитет сегодня обнародовал итоги праймериз. Лидером голосования по включению в региональную часть федерального списка кандидатов стал спикер Госсобрания Иван Белеков, по выдвижению по одномандатному округу — глава Чемальского района Родион Букачаков. Виктор Облогин занял по итогам праймериз четвертое место, пропустив вперед Айдара Мызина и существенно отстав от лидеров голосования.

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Сторонники мэра объясняют низкий результат мэра информационной кампанией, развернутой против градоначальника. Речь идет о скандалах, связанных со злоупотреблениями в мэрии республиканской столицы. По фактам этих злоупотреблений возбуждены и расследуются уголовные дела.

В региональном отделении «Единой России» корреспонденту ИА REGNUM заявили, что жалобы от мэра действительно поступали, они будут рассмотрены на ближайшем заседании политсовета.