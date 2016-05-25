Рига, 25 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум. 2016 год в латвийской внешней политике и экономике пройдет под знаком Китая, заявил сегодня, 25 мая, на заседании комиссии Сейма Латвии по долгосрочному развитию госсекретарь МИД Андрей Пилдегович, сообщает LETA.

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В частности, госсекретарь рассказал членам комиссии о предстоящем осенью 2016 года заседании в формате «16+1», о двухсторонних встречах представителей правительств Латвии и Китая, назвав их «высшей точкой в латвийско-китайских отношениях».

По словам Пилдеговича, объемы торговли между двумя странами постепенно растут, потенциал их экономического сотрудничества усматривается преимущественно в области транспорта и логистики, хотя он есть также в таких сферах как производство продуктов питания и косметики, торговля и туризм.

В свою очередь директор департамента транзитной политики Министерства сообщения Андрис Малдупс указал, что Латвия может предложить потенциальным китайским партнерам проекты двух типов: важные для государства инвестиционные проекты и проекты частной инициативы. Такими проектами в сфере транспорта он назвал привлечение пассажиров для национальной авиакомпании «airBaltic», покупка новых самолетов и прямые полеты по маршрутам в Китай, а также интермодальный логистический центр в Саласпилсе.