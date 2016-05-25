Будапешт, 25 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Власти Венгрии решительно выступают против решения об автоматическом продлении санкций ЕС в отношении России. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД страны Петер Сиярто на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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«Мы (Власти Венгрии) не примем применение автоматической процедуры (продления санкций), — сказал он. — Мы хотим дискуссии и решения на как можно более высоком политическом уровне».

При этом Сиярто добавил, что вопросом «ограничительных мер» против РФ должны заниматься на высшем политическом уровне в рамках ЕС.

«Мы говорили о вопросе санкций, — отметил венгерский министр. — Венгрия заинтересована в том, чтобы Минские соглашения были как можно быстрее выполнены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между РФ и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели «ограничительные меры» против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.

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