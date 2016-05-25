Калуга, 25 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Для 4285 выпускников средней и 8461 выпускника основной школы Калужской области сегодня, 25 мая, состоялся праздник последнего звонка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Министерстве образования и науки, в торжественной обстановке к выпускникам со словами поздравлений и напутствий обратились их педагоги, родители, представители, органов власти, общественности, депутаты.

kaluga-gov.ru Фото Игоря Рулева

Впереди у выпускников ответственная пора — экзамены. В 2016 году в Калужской области Единый государственный экзамен будут сдавать 4768 человек из них — 4285 выпускников этого года. Для получения аттестата выпускники текущего года пройдут итоговую аттестацию по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Остальные предметы выбираются для предъявления результатов в вуз, поэтому сдают их на добровольной основе.

В этом году основными нововведениями в ЕГЭ стали исключение тестовой части с выбором одного варианта ответа из заданий по истории, обществознанию, географии, информатике и ИКТ и другим. Кроме того, с этого года выпускники, сдающие экзамен по истории, будут писать историческое сочинение по русской истории.

Выпускники 9 классов в текущем учебном году будут сдавать 4 экзамена: 2 обязательных экзамена — по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору. Государственную итоговую аттестацию по русскому языку пройдут 7960 школьников и по математике — 7975. Самыми популярными предметами по выбору среди девятиклассников стали обществознание (5228 человек), биология (2774), география (2459) и химия (1345).