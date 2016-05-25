Вашингтон, 25 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft уволит более 1,8 тыс. сотрудников мобильного подразделения, сообщает издание The Verge со ссылкой на корпоративное письмо руководителя отдела Windows и устройств Терри Майерсона.

Johannes Hemmerlein Microsoft

Из запланированных к сокращению рабочих мест, 1350 приходится на финский филиал Microsoft Mobile.

Ранее, 18 мая Microsoft продала бизнес по производству телефонов Nokia компании FIH Mobile, являющейся дочкой китайской корпорации Foxconn, производящей смартфоны iPhone и другую потребительскую электронику. Кроме того, Microsoft продал корпорации Foxconn свою фабрику в Ханое.

За последние три года компания Microsoft уволила более 3 тысяч сотрудников своих подразделений в Финляндии и закрыла центры исследований и разработок в городах Оулу и Сало.

Напомним, Nokia официально стала частью Microsoft в апреле 2014 года и с тех пор производила смартфоны под маркой Lumia.