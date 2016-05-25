Чебоксары, 25 мая, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Чувашии решили взяться за совершенствование чувашского языка. Сегодня, 25 мая, на заседании правительства был принят проект постановления «О Порядке утверждения норм современного чувашского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Чувашской Республики, правил чувашской орфографии и пунктуации». Власти рассчитывают, что «большую и непростую дискуссию», которая иногда доходила «до драчки», удастся завершить за счёт создания междведомственной комиссии и экспертной организации, которые будут давать соответствующие рекомендации органам власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Порядок утверждения норм чувашского языка

Врио министра образования Чувашии Светлана Петрова пояснила, что документ принят «в целях дальнейшего развития закона о языках», и «устанавливает чёткую схему, каким образом будут обсуждаться и далее утверждаться новые правила при использовании» чувашского языка в качестве государственного: «Учёные и методисты будут привлекаться для отстаивания своего мнения. Межведомственная комиссия будет учитывать все экспертные мнения».

«У нас до сих пор каждый научный работник, методическое сообщество предлагают переписать старые правила. Эта дискуссия непростая, сложная. И мы этим порядком говорим о том, что дискутировать можно до принятия решения. Дискуссия должна быть направлена в нормативное русло», — сообщила Светлана Петрова, подчеркнув, что проект «очень долго обсуждали».

Врио министра также напомнила, что в последний раз правила чувашской орфографии и пунктуации корректировались 22 года назад: в октябре 1994 года было принято соответствующее постановление Государственного совета Чувашии.

На вопрос главы Чувашии Михаила Игнатьева о том, подключали ли к обсуждению «общественников, национальников, экспертов», последовал утвердительный ответ. «Потому что это чувствительная тема и отдельные профессионалы, знающие на самом деле чувашский язык, будут выставлять свои предложения или вопросы и начинается дискуссия. Чтобы она не стала неуправляемой — это самое главное», — пояснил он.

Руководитель республики также обратился с просьбой к бывшему министру образования Чувашии, ныне — своему советнику и и.о. ректора педвуза Владимиру Иванову. «Я попрошу — тем более вы готовите учителей, профессорско-преподавательский состав, которые не один год, а десятилетиями работают над языком и письменностью чувашского народа — здесь до драчки не надо доводить. Прошу прощения, применяя народное слово. В отдельных случаях у нас бывало», — признал Игнатьев.

Министра информационной политики Александра Иванова глава Чувашии попросил «поработать и с преподавателями, и с учительством, чтобы на самом деле готовили профессионалов».

«У нас ЧГУ готовит журналистов, педуниверситет готовит. Вообще в отдельных случаях, когда мне приносят поздравление на чувашском языке, как журналисты переводят на чувашский язык с русского языка — текст иной раз вообще нечитаемый и вслух не воспринимаемый. Поэтому ваша задача с учётом принимаемых решений посмотреть по-другому. Уже более 17 лет прошло, с 1994 года мы к этому вопросу вообще не возвращались — было всё на самотёке», — заметил Михаил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, чувашским языком владеют 1,043 млн человек (по данным переписи 2002 года — 1,3 млн человек). Число жителей, которые указали свою принадлежность к чувашской нации, по сравнению с 2002 годом снизилось на 74,5 тыс. человек: в 2002 году их насчитывалось 889.268 человек (67,9% в структуре национального состава), в 2010 году — 814.750 (67,7%).

Напомним также, по данным ЮНЕСКО, чувашский язык находится под угрозой исчезновения. Согласно составленному Атласу исчезающих языков мира, в список «исчезающих» языков попали также башкирский, адыгейский, калмыцкий, удмуртский, коми, тувинский, якутский и ряд других национальных языков. В атласе представлены сведения о 2,5 тыс. исчезающих языках, всего в мире — 6 тыс. языков.

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