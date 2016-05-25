Москва, 25 мая, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Имена известных писателей и физика появятся на карте Москвы, две проектируемые улицы будут названы в честь Юлиана Семёнова и Льва Ландау, а будущий сквер напомнит об уроженце Киргизии Чингизе Айтматове, сообщает 25 мая портал столичной мэрии.

Городской парк. Уильям Чейз. 1888

Управа района и префектура ЗАО поддержали предложение Культурного фонда Юлиана Семёнова присвоить имя писателя Проектируемому проезду № 740 в районе Солнцево, где прошла юность автора книг о советском разведчике Исаеве-Штирлице.

В бульвар имени Академика Ландау будет превращен Проектируемый проезд № 241 в районе Северный, где в настоящее время идет строительство здания технопарка Московского физико-технического института (МФТИ). Одним из основателей МФТИ был советский физик-теоретик, обладатель Нобелевской премии по физике 1962 года Лев Ландау. Длина бульвара составит около одного километра.

Площадь сквера имени Чингиза Айтматова в Даниловском районе составит свыше двух гектаров, сейчас территория, находящаяся на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе, уже благоустроена. Из-под пера киргизского писателя вышли произведения «Плаха», «Буранный полустанок», «Ранние журавли» и другие.