Москва, 25 мая, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В ходе июньского заседания совета директоров ЦБ РФ может снизить ключевую ставку не более чем на 1%, при этом инвестбанки видят потенциал снижения ключевой ставки до докризисного уровня. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 мая инвестиционный директор BGP Litigation Михаил Славков, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что ЦБ вскоре снизит ключевую ставку.

NVO Здание ЦБ Рф в Москве

«Снижение ставок уже давно назрело и активно дискутируется. Ведущие инвестиционные банки считают, что потенциал снижения ключевой ставки в обозримой перспективе составляет до 4−5% — фактически на докризисный уровень. Рынок ожидает, что на июньском заседании ЦБ примет решение о снижении, а также озвучит планы по монетарной политике до конца 2016 года», — отметил эксперт.

В пользу снижения ставок сейчас играют четыре фактора, считает Славков: это «замедление темпов инфляции, укрепившийся рубль, растущая цена на нефть и стабилизировавшаяся геополитическая обстановка». «Кроме того, в нашей экономике продолжается рецессия. Уже понятно, что бизнес ее не сможет преодолеть без более доступных кредитных ресурсов. Однако, оглядываясь на предыдущую историю решений по ставкам, можно предположить, что ЦБ изберет консервативный подход и снижение ключевой ставки составит не более 1%. Мы ожидаем снижения на 0,5%», — предположил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в ближайшее время ЦБ РФ может снизить ключевую ставку. Сейчас ключевая ставка составляет 11% годовых, регулятор сохраняет такую величину с августа 2015 года. Решение о сохранении ставки в 11% было принято на фоне опасений относительно инфляционных рисков. Следующее заседание Совета директоров ЦБ состоится 10 июня.