Симферополь, 25 мая, 2016, 15:38 — ИА Регнум. После снятия ареста с сухогруза «Lira» турецкой компании судом Ростова 20 мая, Киевский районный суд Симферополя арестовал судно ещё на месяц. В этот раз — в рамках проведения предварительного расследования всё того же инцидента — столкновения судна с опорами технического моста в Керченском проливе в ночь с 19 на 20 марта. При этом компания «СГМ-Мост» к владельцу сухогруза «Lira» претензий уже не имеет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

The Photographer Сухогруз в море

«Решением Киевского районного суда Симферополя на судно «Лира» до 23 июня 2016 года наложен арест в рамках проведения предварительного расследования», — сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

По данным ИА «Крыминформ» расследование в отношении турецкого сухогруза проводит Следственный комитет. При этом, «в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Крым ситуацию не комментируют», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «СГМ-Мост» по мировому соглашению получила от владельца сухогруза «Lira» компенсацию за ущерб, нанесённый судном вспомогательному мосту в Керченском проливе в ночь на 20 марта 2016 года. После этого 20 мая с судна был снят арест и оно покинуло порт Таганрога. Предполагается, что компания Voda Shipping Istanbul, значащаяся в ряде морских каталогов владельцем судна, возместила подрядчику строительства Керченского моста 35,3 млн рублей убытков — такую сумму «СГМ-Мост» заявляла в иске в суд.

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