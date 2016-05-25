Москва, 25 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Минстрой РФ внес предложения по включению мероприятий в новую редакцию государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны до 2020 года и дальнейшую перспективу».Речь идет об актуализации и разработке нормативно-правовых актов, касающихся сферы проектирования и строительства объектов в Арктической зоне, а также разработка механизма геотехнического мониторинга крупных городов Арктике, сообщили в Минстрое.

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«Целью данных предложений является формирование новых подходов к освоению территорий, где изменение климата существенно влияет на изменение температуры грунтов. Сюда же относится предотвращение аварийных ситуаций на объектах жилого, промышленного комплексов, железных дорогах и автодорогах, расположенных в арктической зоне», — прокомментировала замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Елена Сиэрра.

Предложения Минстроя в данный момент находятся в правительстве РФ на рассмотрении.

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