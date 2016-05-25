Бужумбура, 25 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Глава коммуны Ндава Бурунди Алойск Ндензаки заявил 25 мая, что неизвестные расстреляли двух человек, в том числе главу полиции, в центральной провинции Бурунди Мваро, сообщает Associated Press.

usaraf.army.mil В Бурунди

По словам Ндензаки, группа из приблизительно десяти человек на мотоциклах, двое из которых были вооружены, открыли огонь по главе полиции, который находился у пивного склада, в результате чего он погиб.

Владелец склада получил ранения. Затем группа нападавших убила охранника одного из офисов правящей партии, после чего пыталась устроить в здании поджог.

Преступление связывают с волной насилия, начавшейся, после того как президент страны Пьер Нкурунзиза заявил о своем решении баллотироваться на третий срок. Многие в стране считают такой шаг неконституционным.